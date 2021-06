Cyberpunk 2077, giocatori delusi per la scarsità di migliorie

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Proprio alcuni giorni fa vi parlavamo dell’arrivo della patch 1.23 di Cyberpunk 2077, che ha sistemato alcuni dei problemi che continuavano ad affliggere il titolo di CD Projekt Red. La compagnia aveva già spiegato precedentemente che il suo obiettivo attuale era quello di risolvere i bug e i glitch che avevano caratterizzato il lancio della loro opera, al fine di portare Cyberpunk 2077 in uno stato quanto più ottimale possibile.

Tuttavia, è innegabile che molte delle promesse fatte prima del lancio non siano ancora state rispettate, motivo per cui molti utenti si stanno lamentando in queste ore. La patch 1.23 pubblicata giovedì, per quanto attesa e apprezzata sia, continua a lasciare i giocatori con la bocca asciutta per mancanza dei DLC gratuiti promessi da CD Projekt Red, soprattutto perché passati ormai più di sei mesi dal rilascio di Cyberpunk 2077.

Sul forum ufficiale del titolo gli utenti lamentano sia l’assenza dei contenuti aggiuntivi promessi che una generale mancanza di modifiche sostanziose. Uno di questi ricorda come passarono solo cinque mesi dal rilascio di The Witcher 3 prima di avere il DLC Hearts of Stone, a riprova di quanto tempo CD Projekt Red sta impiegando per realizzare anche solo le patch. Insomma, è chiaro che i giocatori stanno iniziando a spazientirsi riguardo tutta questa situazione.

Molti altri hanno invece cominciato a perdere le speranze di poter giocare a Cyberpunk 2077 in uno stato ottimale. Ve ne parliamo anche in un nostro editoriale, in cui analizziamo proprio lo stato attuale del titolo. Intanto, vi ricordiamo che la compagnia ha già ufficializzato il ritorno del gioco sugli store digitali delle console il 21 giugno. Fateci sapere commentando in calce cosa ne pensate di tutta questa faccenda.