Cyberpunk 2077 vince nella categoria “gioco più atteso” ai Golden Joystick Awards

Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei titoli più attesi del prossimo anno, e le attenzioni dei giocatori nei confronti della nuova opera di CD Projekt RED destano continuamente una forte curiosità per ogni singolo aspetto di questa prossima produzione dalle tematiche e atmosfere Cyberpunk.

La conferma del grande interesse che il gioco sta attraendo arriva dai Golden Joystick Awards 2019, dove Il nuovo titolo sviluppato da CD Projekt RED ha vinto il premio per il videogioco più atteso. Quest’anno il gioco di ruolo in prima persona si è mostrato moltissimo al pubblico tramite dei trailers e dei dettagli, oltre che a ricevere una data di uscita ufficiale. Anche l’inclusione di un noto attore come Keanu Reeves, che interpreterà il personaggio di Johnny Silverhand, ha aiutato parecchio a creare questa grande aura di attesa intorno a Cyberpunk 2077.

Quest’anno la competizione nella categoria del “gioco più atteso” è stata particolarmente combattuta dato che Cyberpunk 2077 ha dovuto giocarsi la vittoria contro altrettanti titoli attesissimi quali: DOOM Eternal, Dying Light 2, Halo Infinite, Elden Ring, Watch Dogs Legion e The Last of Us Parte 2.

Subito dopo la premiazione; Michael Nowakowski, membro del consiglio direttivo di CD Projekt Red, ha affermato “Ora abbiamo fissato una data d’uscita e ogni giorno siamo più vicini al momento in cui renderemo effettivamente il gioco disponibile per i giocatori. Come ho detto su quel palco, spero che lo amiate tutti”. Cosa pensate della vittoria di Cyberpunk 2077 come gioco più atteso? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.