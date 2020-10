Cyberpunk 2077: gli streamer possono stare tranquilli, niente musica su licenza.

Manca sempre meno tempo ad il rilascio di uno dei giochi del momento. Cyberpunk 2077, dopo i vari rinvii ed i problemi generali farà il suo debutto il prossimo 19 novembre, lo stesso giorno del lancio di PS5. Il nuovo progetto targato CD Projekt RED sulla carta risulta essere davvero interessante, con una componente ruolistica davvero unica nel suo genere. In questi giorni, sul proprio profilo ufficiale Twitter, gli sviluppatori hanno risposto ad alcune domande riguardanti le musiche di gioco dichiarando che tutte quante sono state “create da zero“. Ciò significa che l’azienda polacca detiene tutti i diritti sulle canzoni che verranno proposte. Una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti gli streamer.

Come ben sapranno tutti, le politiche di Twitch riguardanti la riproduzione delle canzoni sono abbastanza restrittive. Grazie a questa notizia i content creator potranno tranquillamente streammare il titolo senza avere il fiato sul collo con la paura di eventuali strike o ban. Qui di seguito potete leggere il post ufficiale.

We’ll share more details in the near future. What’s good though: our soundtrack has been created from the scratch – this includes all tracks from the numerous artist we work with. Their music has been made specifically for our game making this a bit smoother hopefully.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 23, 2020