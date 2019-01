Cyberpunk 2077: gli sviluppatori confermano che nessuna area è costruita proceduralmente

Cyberpunk 2077 è il prossimo grande progetto di CD Projekt RED che, abbandonate le lande fantasy di The Witcher, si avventura in una metropoli futuristica. La città non sarà solo ampia, ma sarà molto esplorabile anche a livello verticale, sopratutto all’interno degli edifici.

Ogni struttura sarà divisa in molteplici piani e ognuno di essi proporrà qualcosa col quale interagire. Ciò che è più incredibile, però, è che nulla sarà generato proceduralmente. Ogni singolo elemento sarà posizionato “a mano” dagli sviluppatori: a confermarlo è stato il lead cinematic animator di Cyberpunk 2077, Maciej Pietras.

Dovremo spesso alzare lo sguardo

Non avevamo ovviamente dubbi che CD Projekt RED stesse prendendo molto sul serio lo sviluppo e il level design del proprio gioco. Per quanto ancora non si sappia quanto grande sarà l’opera, l’impressione è che questo open-world urbano abbia le carte in regola per sorprendere i giocatori con la propria mole di contenuti.

Per ora, Cyberpunk 2077 non ha ancora una data di uscita definita ma il team di sviluppo ha più volte confermato che il gioco sarà distribuito sull’attuale generazione di console e PC. Diteci, quanto attendete questo gioco? È in cima alla vostra lista dei desideri?