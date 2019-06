Cyberpunk 2077: gratis un tema dinamico per PS4

Cyberpunk 2077 regala un tema dinamico per PS4: vediamo insieme di cosa si tratta con precisione; CD Projekt RED si dimostra ancora una volta generosa.

Tra i molti giochi (ri)presentati all’E3 2019, Cyberpunk 2077 è stato quello in grado di attirare maggiormente l’attenzione su di sé. Parte del merito va a Keanu “Mozzafiato” Reeves, ma le (potenziali) qualità del titolo sono manifeste, sopratutto dopo aver potuto leggere della nuova demo mostrata a porte chiuse durante le kermesse losangelina. L’attesa per l’uscita sarà lunga, ma CD Projekt RED ha deciso di farci un piccolo regalo per renderla meno straziante: un tema dinamico gratuito per PS4.

Tramite il PlayStation Store, è possibile scaricare questo nuovo tema chiamato “Mercenario di un Futuro Oscuro” che trasforma la nostra dashboard nell’interfaccia di un Netrunner. L’immagine usata in questo tema è una versione estesa della copertina del gioco. Ovviamente, oltre allo sfondo, avremo icone, suoni e musiche uniche ispirate all’universo narrativo di Cyberpunk 2077.

Si tratta di un regalo più che apprezzato. Recentemente, un altro grande gioco dell’E3 2019, Final Fantasy VII Remake, ha svelato il proprio tema dinamico per PS4: purtroppo, in questo caso, solo chi prenota il videogame può riceverlo. Non è strano che un tema sia incluso tra i bonus preorder di un gioco, quindi è ancora più significativo che CD Projekt RED abbia deciso di condividerlo gratis.

La compagnia polacca ha già dimostrato ai tempi di The Witcher 3 di non voler monetizzare con piccoli contenuti: tutti i primi DLC (dedicati ad armi o missioni secondarie aggiuntive) sono stati introdotti nel gioco in formato gratuito. Diteci, cosa ne pensate di questo tema? Vi piace? Il nuovo gioco di CD Projekt RED vi ispira, oppure avreste preferito un nuovo The Witcher?