La visione del futuro che propone Cyberpunk 2077 potrebbe non essere proprio corretta, almeno per quanto riguarda il trasporto pubblico. La Night City creata da CD Projekt RED (e basata sul gioco di ruolo originale) potrebbe infatti essere stata progettata con alcuni errori, tra cui uno riguardante il sistema di metropolitana.

Assente nella versione finale, ma con le stazioni ben visibili mentre il nostro V esplora la città (e alcune di esse fungono anche come punto per i viaggi rapidi), la metropolitana di Cyberpunk 2077 resta un chiaro lavoro di fantasia, almeno stando alle parole di Jerome Horne di TransitCenter, che nella vita si occupa di analizzare i vari sistemi di trasporto pubblico e fornisce consulenze ad alcune città. “Ci sono dei problemi evidenti. Il primo è che la città non ha un sistema di trasporto vero. I mezzi pubblici dovrebbero essere metropolitane, autobus, bike sharing, taxi e tram”. Nel gioco di CD Projekt RED manca davvero tutto questo, a esclusione delle fermate dei bus. In aggiunta c’è un problema di stazioni: solamente 20 fermate sono presenti in Night City, per una città che conta più di 5 milioni di abitanti. In comparazione Berlino ha 170 fermate della metro, con circa 4 milioni di cittadini (senza ovviamente contare i turisti).

Appare dunque chiaro che la versione di Nighty City prodotta da CD Projekt RED sia a tutti gli effetti un lavoro di fantasia e non basato su una visione reale. Resta però il fatto che se davvero un giorno venisse progettato un sistema di trasporti del genere, probabilmente utilizzarli sarebbe un vero e proprio incubo.

Cyberpunk 2077 ha ricevuto di recente un corposo aggiornamento, che ha migliorato parte del gameplay e introdotto nuove feature. Nel corso dei prossimi mesi, CD Projekt RED dovrebbe annunciare e svelare le espansioni che andranno a espandere la storia dietro V. e dietro Night City.