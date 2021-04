Cyberpunk 2077: i primi DLC sono dietro l’angolo?

Cyberpunk 2077 è tornato nuovamente protagonista delle cronache videoludiche. Dopo i primi dati sui report di vendita (inclusi quelli relativi a Stadia), l’enorme Action RPG di casa CD Projekt RED è oggi protagonista di un nuovo leak, inerente ovviamente i primi contenuti aggiuntivi. Come sappiamo, lo studio di sviluppo di Varsavia ha infatti promesso diversi DLC e add-on, alcuni gratuiti e altri invece a pagamento, senza però entrare nel dettaglio ma oggi una fuga di notizie potrebbe averci svelato qualche informazione in più.

Il mondo di gioco è magnifico!

Come ben sapete, Cyberpunk 2077 è disponibile su Steam, GOG e ovviamente Epic Games Store (oltre che appunto Stadia). Ed è proprio sullo store di Epic che un utente Reddit è entrato in possesso di alcune informazioni in merito ai DLC dell’avventura di V. Secondo il leaker, usando il tool Epic Inspector si viene a conoscenza della presenza di una cartella denominata “content1”. La data di pubblicazione dei file è prevista per il 10 giugno, quindi molto, molto vicina.

Il peso della cartella, invece, darebbe un’indicazione in più in merito a cosa possiamo aspettarci. Lo spazio infatti viaggia tra i 20 e i 30GB “prenotati” da CD Projekt RED per Cyberpunk 2077. Si tratterebbero dunque di update decisamente generosi, che potrebbero includere svariati contenuti in più. Non necessariamente un’espansione ma anche nuovi cosmetici, nuove quest e magari l’introduzione di qualche nuovo personaggio.

La situazione è ovviamente in continuo divenire. Cyberpunk 2077 è stato sì un grande successo di vendite ma allo stesso tempo ci sono stati anche dei problemi con l’ottimizzazione delle versioni console. Non è dunque escluso che in realtà quella data di uscita, relativa a inizio giugno, non sia già slittata internamente e debbano solamente essere aggiornati i vari file presenti all’interno. Tempo al tempo dunque: prendete il tutto con le pinze e restiamo in attesa di annunci e comunicati da parte di CD Projekt RED.