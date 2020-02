Cyberpunk 2077: l’illuminazione in tempo reale renderà il gioco mozzafiato

Tra i videogiochi più attesi di questo 2020 sicuramente Cyberpunk 2077 è quello che incuriosisce di più i videogiocatori di tutto il mondo. Nonostante l’uscita del titolo sia stata rimandata al prossimo 17 settembre, John Mamais di CD Projekt RED ci tiene a tenere aggiornati gli appassionati tornando ogni tanto a parlare del gioco.

In una recente intervista rilasciata alla redazione di OnMSFT, Mamais ha raccontato che c’è ancora molto che il pubblico non conosce di Cyberpunk 2077, e oltre a ciò il titolo non si è ancora mostrato per come si presenterà definitivamente, ma quando lo farà sarà mozzafiato. “Ci sono alcune cose riguardo al gioco di cui non si è ancora parlato. Il nostro game director continua a parlare del sistema di illuminazione globale in tempo reale, che al momento non è ancora stato mostrato al pubblico in tutto il suo splendore. Il gioco sembrerà ancor più mozzafiato di quanto si è visto finora.”

Inoltre, Mamais ha fatto intendere che Cyberpunk 2077 non dovrebbe ricevere alcun downgrade grafico e che il gioco sembrerà agli occhi dei giocatori migliore rispetto a ciò che è stato mostrato fino a questo momento. Inoltre, il gioco supporterà gli effetti del Ray Tracing in tempo reale sul PC.

Ovviamente mancano ancora parecchi mesi prima dell’uscita di Cyberpunk 2077, e dobbiamo vedere se Cd Projekt RED riuscirà a mantenere le promesse che sta facendo ai giocatori. Per scoprirlo non ci resta che aspettare il prossimo 17 settembre, quando il titolo uscirà per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam e GOG). Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Johm Mamais?