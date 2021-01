Cyberpunk 2077: in arrivo la patch 1.07, cosa aspettarsi?

Il lancio di Cyberpunk 2077 è molto lontano da ciò che ci saremmo aspettati e nelle piazze virtuali gli utenti hanno fomentato malcontento e confusione generale. Poco dopo la sua uscita a dicembre, i giocatori di tutto il mondo si sono subito resi conto che CD Projekt Red non era stata molto trasparente, rispetto i vari anni di campagna pubblicitaria del titolo. Il prodotto finale è pieno di bug e problemi tecnici vari, minando addirittura l’esperienza ai possessori di console old-gen. Ora, gli sviluppatori hanno in programma di migliorare il gioco con due patch importanti.

A tal proposito, la compagnia polacca, dopo essersi scusata pubblicamente per il risultato finale del lancio di Cyberpunk, ha dichiarato che una uscirà a gennaio e l’altra a febbraio 2021. Precisamente, la prima è prevista per gennaio 2021 e dovrebbe coincidere con la patch 1.07. Probabilmente, sarà rilasciata il 15 gennaio o il 22 gennaio 2021. Finora, la maggior parte delle patch di Cyberpunk 2077 sono state rilasciate di venerdì, dunque queste date potrebbero essere plausibili, considerando anche il processo di certificazione necessaria.

Imparerete ad amare sin da subito i protagonisti

Considerando gli obiettivi posti da CD Projekt Red, è presumibile che l’aggiornamento 1.07 di Cyberpunk 2077 sia di grandi dimensioni, aggirandosi sui 10 GB. Attendiamo di scoprire dalla compagnia polacca notizie ufficiali in merito alle migliorie che apporterà la patch 1.07 di Cyberpunk 2077. L’auspicio è che possa portare ulteriore stabilità alla versione console del gioco. L’aggiornamento 1.07 di Cyberpunk 2077 sarà disponibile per tutte le piattaforme disponibili, incluse dunque PS4, Xbox One, PC e Google Stadia.

La seconda patch, 1.08, prevista per febbraio 2021, potrebbe uscire il 19 o il 26. Supponendo che la 1.07 apporti le correzioni fondamentali e più generali, probabilmente alla seconda spetteranno modifiche più mirate e specifiche. Tuttavia, è lecito chiedersi se basteranno queste due patch a salvare il gioco, le cui performance non consentono di godere della pregevole esperienza offerta dal titolo. Fortunatamente, almeno i giocatori PC stanno riuscendo a godersi maggiormente questo titolo. È bene ricordare anche che sul sito ufficiale di Cyberpunk 2077 è chiaramente scritto che all’inizio del 2021 usciranno i DLC gratuiti per il titolo, ampliando l’esperienza all’interno di Night City. Continuate a seguirci in attesa di novità da condividere con voi!