Cyberpunk 2077 in terza persona era realtà, almeno nel 2013

Nel 2013 CD Projekt RED aveva effettivamente cominciato a lavorare su Cyberpunk 2077. Lo dimostra un video, pubblicato di recente online, facente parte del codice e degli archivi sottratti tramite un ransomware in un attacco hacker avvenuto verso la fine di febbraio 2021. La build rubata mostra un prototipo di quello che poi sarebbe diventato uno dei giochi più chiacchierati della fine generazione di PlayStation 4 e Xbox One.

Il filmato (con presenza di una scena di nudo), disponibile online a questo indirizzo, contiene quello che sembra essere il primo concept dell’appartamento di V. Vediamo il protagonista, con qualche impianto cibernetico sulla schiena e un primo concept di HUD radicalmente diverso rispetto a quello presente nella versione definitiva. Pur essendo una sorta di prototipo, l’intero lavoro è ben curato ma c’è un dettaglio che sicuramente non sfuggirà a nessuno, ovvero la telecamera.

Cyberpunk 2077 nella sua versione finale sfrutta una visuale in prima persona. Nel 2013 però i piani in CD Projekt RED erano diversi ed ecco dunque che il tutto sembra molto più simile a The Witcher 3: Wild Hunt. Non solo per quanto riguarda l’intera interfaccia ma soprattutto per la telecamera. Il risultato finale era infatti un gioco in terza persona, molto simile appunto ai videogiochi precedentemente prodotti in quel di Varsavia. Difficile infine stabilire quale fosse il target hardware, se PlayStation 3 o Xbox 360 oppure appunto PlayStation 4 e Xbox One.

Chiaramente la build è molto scarna: si tratta di una versione molto acerba di Cyberpunk 2077, tanto che mancano praticamente tutte le texture della città. Alcune feature sono state mantenute senza troppi problemi, come ad esempio il nome del protagonista e le tanto amate Braindance ma il resto appare per ovvie ragioni completamente diverso. Chissà se in un prossimo futuro CD Projekt RED tornerà sulla licenza del gioco creato da Mike Pondsmith e chissà se lo farà magari riciclando alcune idee, come la visuale in terza persona.