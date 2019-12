Cyberpunk 2077: alcune indiscrezioni sul motore grafico

Mese dopo mese, manca ormai sempre meno all’uscita di uno dei titoli più attesi del panorama videoludico 2020, Cyberpunk 2077, in uscita il prossimo 16 aprile 2020 su console di questa generazione. In particolare, nella giornata di oggi sono giunte alcune indiscrezioni di CD Projekt RED in merito al motore grafico utilizzato per realizzare Cyberpunk 2077.

A prender parola sarebbe stato il producer del gioco stesso, Richard Borzymowski, il quale avrebbe dichiarato in una recente intervista a MCV UK (raggiungibile, per chi fosse interessato, a questo indirizzo), che Cyberpunk 2077 non avrebbe potuto essere sviluppato usando lo stesso motore grafico utilizzato in precedenza per The Witcher 3, a causa della mole di elementi presenti in-game, oltre che la verticalità di tutti gli edifici all’interno del gioco.

Ciò ha portato chiaramente gli sviluppatori ad evolvere e rivoluzionare il motore grafico, permettendo così anche un miglior sistema di illuminazione, sia in ambiente diurno che notturno, in cui prevalgono le luci al neon.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC. E voi, che ne pensate di questo titolo? Qual è il titolo che più attendete del 2020? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!