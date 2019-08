Cyberpunk 2077, tutte le info del reveal gameplay del 30 agosto

Di cosa si parlerà nel reveal gameplay del 30 agosto di Cyberpunk 2077? Cosa ci farà vedere il team CD Project RED? Ecco tutte le info!

Cyberpunk 2077 è uno tra i giochi più attesi del 2020. Tutte le informazioni rilasciate sul titolo sino ad oggi, non hanno fatto altro che creare un hype incontrollabile in tutti i giocatori che attendendo di mettere le mani sul titolo targato CD Projekt RED.

Inizialmente CD Projekt RED aveva programmato una diretta dal PAX West di Seattle in programma dal 30 agosto al 2 settembre ma i piani sono cambiati e la trasmissione, andrà in onda dagli studi di Varsavia venerdì 30 agosto alle 20:00 (ora italiana). “Dietro a questa scelta ci sono motivi logistici e in parte creativi. Ci scusiamo per il cambio di programma, sappiamo che molti di voi avrebbero voluto incontrarci a Seattle e ci dispiace molto non poter esaudire il vostro desiderio“, queste le parole di un portavoce dello studio, che ha assicurato comunque di voler soddisfare la community facendo vedere all’evento, nuovo materiale inedito.

Durante lo show del 30 agosto, avremo la possibilità di mettere gli occhi (accontentiamoci di questo per il momento) su una nuova sequenza di gameplay di Cyberpunk 2077 ma non solo, vi saranno inoltre numerose sorprese ancora non rivelate. Nello specifico, la trasmissione sarà condotta da Hollie Benned (responsabile comunicazioni di CD Projekt per il Regno Unito), e vedrà la presenza di ben 15 minuti di gameplay inedito oltre ad una serie di interviste con gli sviluppatori. L’evento fungerà da approfondimento alle scelte creative alla base del gioco e si parlerà inoltre, in maniera molto più approfondita di uno dei quartieri di Night City: Pacifica.

Noi non vediamo l’ora di avere tra le mani questo capolavoro senza tempo e per il momento, ci accontentiamo delle informazioni che sta rilasciando il team di sviluppo man mano che ci si avvicina alla data di uscita.

Ricordiamo che l’uscita del titolo è prevista per il 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.