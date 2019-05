Cyberpunk 2077: svelate nuove informazioni sul team di sviluppo

Un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale di CD Projekt RED svela il numero di persone al lavoro sulla nuova IP Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei titoli più attesi, e il fatto che CD Projekt RED lo tenga avvolto nel mistero fa accrescere l’hype nei suoi confronti. La nuova IP è stata presentata solamente l’anno scorso all’E3, e dopo un lungo gameplay rilasciato dagli sviluppatori sul canale ufficiale del gioco abbiamo saputo ben poco. Ora, però, possiamo scoprire qualcosa di nuovo, anche se non direttamente sul gioco.

Sul blog ufficiale di CD Projekt RED è stato pubblicato un post alquanto interessante. Nel post troviamo dei dettagli importanti sul team di sviluppo di Cyberpunk 2077, come le dimensioni effettive della squadra attualmente a lavoro sulla nuova IP. Le persone che si occupano dello sviluppo del nuovo RPG sono circa 400 e possiamo trovare dei “sotto team” di persone dedicate alla grafica, della narrazione, del comparto sonoro, della creazione di modelli poligonali complessi 3D, e molti altri aspetti tecnici. Ovviamente il team di sviluppo non è soggetto al Crunch, ovvero ai massacranti periodi di lavoro a cui gli sviluppatori sono costretti a lavorare e questo lo conferma la software house.

Nel post troviamo anche delle parole spese per gli investimenti, dove CD Projekt RED solamente nei primi 3 mesi di quest’anno ha investito più di 6 milioni di dollari in Cyberpunk 2077. Sicuramente una somma cospicua che gioverà alla nuova IP in sviluppo, per poter offrire ai propri futuri giocatori una esperienza di gioco fantastica e senza pari.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà presente all’E3 2019, ma il titolo non sarà giocabile. Attualmente non abbiamo ancora nessuna conferma se il titolo avrà un doppiaggio interamente in italiano o sarà tradotto solamente tramite i sottotitoli. Il CEO della software house ha dichiarato che la fiera di quest’anno “sarà uno dei più importanti di sempre”.

Credete che 400 persone al lavoro sulla nuova IP siano abbastanza?