Cyberpunk 2077: Rock Paper Shotgun insulta chi prenota il gioco

Cyberpunk 2077 è il gioco più acquistato su Steam, nell'ultimo periodo: Rock, Paper, Shotgun non ha apprezzato la cosa e ha insultato i giocatori.

Cyberpunk 2077 è il gioco più chiacchierato, visto e letto dell’E3 2019, come ci dicono alcune recenti analisi. L’eccitazione generale è grande e, soprattutto ora che è stata condivisa la data di uscita, molti hanno deciso di lasciarsi andare e prenotare il gioco, magari in edizione speciale. È giusto, è sbagliato? Ci si può ragionare sopra, oppure si può fare come John Walker, co-fondatore di Rock, Paper, Shotgun, che ha insultato le persone che hanno eseguito il preorder di Cyberpunk 2077.

Walker, noto per il suo stile molto diretto, non ha usato mezzi termini. Al di là dei toni, comunque, il suo discorso ha in realtà molto senso: pagare a cifra piena un gioco in formato digitale, mesi e mesi prima dell’uscita, senza alcun tipo di bonus in tiratura limitata (o anche solo qualche extra interessante) non ha molto senso.

Certo, l’hype colpisce tutti e bisogna alle volte anche considerare il caso specifico: Cyberpunk 2077, come vi abbiamo segnalato noi per primi nella nostra anteprima, sembra un gioco veramente promettente. Inoltre, non stiamo parlando del primo prodotto di una software house sconosciuta: il team polacco di CD Projekt RED ha fin’ora realizzato opere di grande qualità, non per ultimo The Witcher III: Wild Hunt, e ha sempre mantenuto una condotta molto positiva nei confronti dei propri fan. Con l’ultima avventura dello Strigo, CD Projekt RED ha regalato vari DLC minori che molte altre compagnie avrebbero venduto per vari euro l’uno; inoltre, le espansioni proposte erano a costi veramente contenuti, considerando la qualità e la quantità ludica.

Voi cosa ne pensate? L’uscita di Walker su Cyberpunk 2077 è esagerata, oppure credete che in una certa misura abbia ragione?