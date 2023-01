Sono passati diversi anni dal lancio di Cyberpunk 2077, e ormai il tanto chiacchierato titolo di CD Projekt RED ha superato molti di quei problemi iniziali che lo hanno reso uno dei giochi più criticati di sempre. Ad oggi il GDR in prima persona è più che godibile sia sulle console di attuale generazione che su PC, con quest’ultima versione del titolo che può attingere anche a una sequela di mod molto interessanti ed inaspettate.

Tra queste mod ce n’è una in particolare che sta ottenendo diverse attenzioni in questi giorni. Si tratta della mod chiamata Instant Karma, la quale va ad inserire un sistema di karma molto ferreo all’interno del mondo di Cyberpunk 2077. Il funzionamento di questa mod è molto semplice, e si basa quasi completamente sulle azioni dei giocatori, i quali, se manterranno un comportamento violento ne pagheranno le conseguenze.

La mod in questione di Cyberpunk 2077 è molto semplice da intuire, e fa in modo che se un giocatore uccide un NPC presente a Night City, il karma avrà effetto sul proprio personaggio facendolo collassare e morire all’istante. Anche se non sembra, questa mod ha un suo scopo ben preciso, dato che è stata creata per facilitare le run pacifiste dei giocatori; fenomeno in crescita all’interno della community appassionata del gioco targato CD Projekt RED.

L’autore della mod in questione, inoltre, ha sottolineato come la sua creazione è tranquillamente disattivabile all’interno delle impostazioni del gioco. “Il karma si può attivare o disattivare dal menu delle impostazioni”, così da non dare noia ai giocatori in tutti i momenti e le situazioni presenti in Cyberpunk 2077. Ancora una volta sono le mod a tenere attive le attenzioni dei fan su questo gioco che, ormai, ha superato i suoi problemi e momenti più critici.

