Michał Platkow-Gilewski di CD Projekt RED ha espresso a GamesIndustry.biz la sua opinione su Cyberpunk 2077, sottolineando che il gioco avrebbe meritato una migliore accoglienza di quella che ha ricevuto. Ha addirittura suggerito che alcune persone si siano unite alle critiche solo perché era di moda farlo. Folle, no?

Secondo Platkow-Gilewski: “In realtà, penso che al momento del lancio Cyberpunk fosse molto migliore di come è stato accolto, e anche le prime recensioni erano positive. Poi è diventato una cosa cool non apprezzarlo. Siamo passati da eroi a zero molto velocemente.”

A essere onesti e questo lo diciamo da critici, il gioco al lancio è stato giustamente criticato dall’utenza: su console era rotto e non funzionava per nulla. Vero, su PC i problemi erano limitati e noi lo abbiamo valutato con un voto che secondo noi era ed è ancora meritato, perché nonostante tutto Cyberpunk 2077 è un progetto unico con un world building impressionante e una componente narrativa di altissimo livello.

Tuttavia, riteniamo sbagliato che Michał Platkow-Gilewski di CD Projekt RED consideri la critica di allora come “di moda”, perché così limiterebbe tutto il lavoro che è stato svolto in questi mesi per rendere il gioco ancora migliore. Ricordiamo che il gioco venne addirittura tolto dal PlayStation Store e rimesso dopo ben 6 mesi dal lancio.

Attualmente le cose sono cambiate e CD Projekt RED si sta preparando per il lancio dell’espansione Phantom Liberty a settembre, che promette miglioramenti significativi al gioco principale, già di per sé eccellente in questo momento.

Sempre Platkow-Gilewski ha spiegato: “È davvero difficile cambiare un’azienda quando si ha una scadenza e si deve consegnare qualcosa. Non è il momento migliore per farlo. Tutti stavano aspettando il rilascio.”

Ma questo ha aiutato l’azienda: “È stato un campanello d’allarme, per dire facciamo una ricostruzione, una ristrutturazione, ripensiamo… cosa possiamo imparare da tutto questo? Non è una correzione facile. Non si può decidere di fare qualcosa in modo diverso da domani. È un processo che richiederà probabilmente molto tempo, ma vedo che l’azienda sta operando in modo diverso rispetto al passato, e nessuno vuole ripetere gli errori commessi.”

Ci fa piacere che nonostante tutto il team abbia fatto mea culpa e abbia preso tutto ciò che è accaduto come un buon motivo per ripartire e crescere. Speriamo sia di buon auspicio per i prossimi progetti.