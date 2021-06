Cyberpunk 2077: la patch 1.23 risolve molti problemi

La vita di Cyberpunk 2077 è stata fin troppo dura a partire dal giorno più atteso da tantissimi appassionati, ovvero il day one. Quel momento cambiò repentinamente il parere dei giocatori sul gioco, scoprendo che non era proprio oro tutto quel che luccicava. Da quell’istante, i ragazzi di CD Projekt RED si sono messi al lavoro per migliorare man mano il titolo, rilasciando nell’arco dei mesi varie patch correttive sui vari aspetti non proprio convincenti del gioco.

Con il rilascio della patch 1.23 di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha rilasciato quest’oggi la patch notes che include tutte le informazioni necessarie a capire cosa e come è stato corretto all’interno del chiacchieratissimo gioco. Le correzioni più numerose sono state effettuate nelle missioni e nelle varie quest secondarie. La lista è veramente infinita e sono state ritoccate davvero un gran numero di missioni, soprattutto principali.

Inoltre ci sono correzioni generali anche per quanto ne concerne l’esperienze più generale di Cyberpunk 2077. Per esempio: è stato risolto un problema per cui, uccidendo un PNG e rubando la sua auto, il corpo poteva restare incastrato nel veicolo e ora Adam Smasher non subisce più danni durante le animazioni nelle sue fasi d’attacco. È stato risolto anche un problema per cui posare il corpo di un PNG causava troppa distruzione, e infine ora il cyberware CataResist dovrebbe funzionare correttamente.

Le correzioni non finiscono affatto qui, dato che la patch 1.23 di Cyberpunk 2077 va a sistemare anche alcuni problemi relativi alla grafica, alla stabilità delle prestazioni e alcuni problemi specifici per la piattaforme PC e Xbox. Non sappiamo quando arriveranno le prossime correzioni, ma è possibile che nel corso dei prossimi mesi i ragazzi di CD Projekt RED possano svelarci cosa verrà aggiustato con nuove patch.