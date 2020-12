Cyberpunk 2077: la patch di lancio lo renderà un gioco differente

Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei titoli più attesi dell’anno. La nuova opera di CD Projekt RED non ha passato dei bei momenti causati da rinvii e problemi interni. Tutte queste incertezze hanno portato inevitabilmente il pubblico a preoccuparsi ed incrociare le dita sperando che il gioco fosse davvero qualcosa di impressionante. Proprio nella giornata di ieri la critica italiana ed internazionale ha potuto emettere il proprio verdetto, denominandolo uno dei giochi più incredibili di questa generazione.

Nella nostra recensione, che potete leggere proprio a questo indirizzo, abbiamo potuto assaporare la maestosità del mondo creato da CD Projekt RED, non esente ovviamente di problemi tecnici assolutamente risolvibili col tempo. Alcune recensioni, infatti, parlano ad esempio di sparizione di veicoli, crash frequenti, texture non caricate ed altri problemi vari. Insomma, nonostante la grandezza ed il lavoro massacrante del team, Cyberpunk 2077 risulta ancora con qualche problema. Secondo Fabian Mario Döhla di CD Projekt Red la patch di lancio del titolo cambierà il gioco, rendendolo decisamente più stabile, specialmente su console.

Yes – but it won‘t help if you‘re running the PC version with settings your PC can’t handle. Game has tons of options to find a matching configuration though.

— Fabian Mario Döhla (@fabiandoehla) December 7, 2020