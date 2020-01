Cyberpunk 2077: l’artbook mostra zone inedite della mappa

Il 2020 è indubbiamente un anno cruciale dal punto di vista videoludico, rappresentando a tutti gli effetti il canto del cigno di questa attuale generazione di console. Manca ormai sempre meno al lancio dell’attesissima nuova fatica dei ragazzi di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, previsto in uscita il prossimo 16 aprile 2020, rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, l’artbook che sarebbe incluso all’interno della Deluxe Edition di Cyberpunk 2077 avrebbe permesso di mostrare alcune zone inedite della mappa di gioco, mai viste prima d’ora. Non ci resta dunque che lasciarvi all’immagine in questione, augurandovi ovviamente una buona visione.

In particolare, la parte più a nord della mappa sembrerebbe rimossa, suggerendo quindi di non aver visto ancora la mappa nella sua completa interezza.

Chiaramente non ci rimane a questo punto che attendere con impazienza ulteriori dichiarazioni in merito al gioco da parte della compagnia di sviluppo, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane, scoprendo così cosa ci riserverà Night City. E voi, qual è il titolo che maggiormente attendete per il 2020? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!