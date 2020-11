Cyberpunk 2077: l’attesa sta per finire, ecco il gameplay trailer che aspettavamo

Atteso per anni, Cyberpunk 2077 è quasi tra noi. Dalla scorsa primavera i fan di CD Projekt RED, smaniosi di mettere le mani su un nuovo gioco AAA del team polacco dopo le avventure dello strigo (witcher, se preferite) Geralt di Rivia, hanno dovuto “subire” i continui rimandi del gioco. Con un po’ di dispiacere (e tanta speranza che questo abbia significato un miglioramento qualitativo), i giocatori sono ora pronti per lanciarsi nelle strade di Night City su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia (le versioni upgrade per PlayStation 5 e Xbox Series X arriveranno il prossimo anno). Per lenire quest’ultima attesa, possiamo goderci un nuovo ed espanso gameplay trailer.

Il gameplay trailer, raccontatoci da una voce narrante che ricorda molto lo stile dei filmati Rockstar Games, ci mostra prima di tutto la dicotomia di Night City. Nel 2077 l’America è reduce da una guerra nucleare e la maggior parte del territorio nazionale è zona di battaglia: senza un posto sicuro dove andare, tutti cercano di rifugiarsi nella già affollata Night City, l’ultima grande megalopoli, centro nevralgico della ricchezza e dell’avanzamento tecnologico. Nelle strade buie, però, le gang e le sette religiose lottano per il potere, mentre le corporazioni dominano tutto dall’alto.

In tutto questo caos chi potrebbe essere la persona giusta per un “lavoro delicato”? Qualcuno che viene dall’esterno, come V, il/la nostro/a protagonista. All’inizio dell’avventura potremo creare il nostro personaggio, senza limitazioni. Non parliamo unicamente dell’aspetto fisico, ma anche delle sue affiliazioni e del suo background: tutti dettagli che renderanno unica l’avventura, dandoci accesso a opzioni narrative e ludiche dedicate.

La trama ruoterà attorno al furto di un chip: saremo costretti a impiantarcelo e così scopriremo che contiene “l’anima digitalizzata” di Johnny Silverhand, rockettaro defunto che sarà noto ai fan del gioco in scatola originale. Sarà quindi nostro compito farci largo tra gli intrighi di Night City.

