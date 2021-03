Cyberpunk 2077: lead gameplay designer abbandona CD Projekt RED

Ciclicamente si torna sempre a parlare di Cyberpunk 2077 anche dopo il suo rilascio, e anche se molti giocatori hanno ancora il dente avvelenato per come è uscito l’attesissimo titolo, attorno al gioco gravita sempre una particolare attenzione da parte del pubblico. Mentre i ragazzi di CD Projekt RED sono intenti a sistemare nel miglior modo possibile la resa generale del titolo, ci arriva la notizia dell’abbandono del team polacco da parte del lead gameplay designer di Cyberpunk.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore tramite un post pubblicato su Twitter da Andrzej Zawadzki, il lead gameplay designer. All’interno del post, Zawadzki si limita ad annunciarci che dopo 8 anni è pronto a lasciarsi indietro quanto fatto con CD Projekt RED e si prepara per una nuova avventura. l’ex lead gameplay designer del team di Cyberpunk 2077, inoltre, ha tenuto a ringraziare tutte le persone che ha incontrato e con cui ha lavorato nella sua permanenza nello studio in questi anni di attività.

“Dopo quasi 8 anni, il mio tempo in CD Projekt RED è giunto al termine. È il momento per la nuova avventura. A tutte le persone che ho incontrato lungo la strada, grazie. È stato un onore e un piacere. Ci vediamo in giro”, sono le esatte parole con cui Andrzej Zawadzki ha voluto annunciare il suo distaccamento dal team polacco. Quel che si evince dal suo messaggio, è che lo sviluppatore è già pronto per una “nuova avventura”, il che significa che potremmo risentire il suo nome affiancato ad un altro progetto in futuro; anche se per il momento Zawadzki non si è ancora sbilanciato.

After almost 8 years, my time at CDPR has come to an end. It's time for the new adventure.

To every person I've met on the way – thank you 🙂 It was an honor and pleasure.

See you around 🙂 pic.twitter.com/Hts3TE9VzW

