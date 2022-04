Da quando Cyberpunk 2077 è uscito abbiamo parlato molto della nuova opera CD Projekt RED. Purtroppo non sempre siamo stati in grado di mettere delle buone parole verso il gioco, ma la compagnia polacca ha sempre dichiarato di volere sistemare l’esperienza nel miglior modo possibile. Ad oggi Cyberpunk è nettamente più godibile rispetto al day one, ma fino a qualche ora fa aleggiava ancora un certo alone di mistero sulla tanto chiacchierata espansione del titolo.

In questi giorni la stessa CD Projekt RED si è aperta molto nello svelare tutti quelli che sono i piani futuri del team, e tra questi, oltre alla realizzazione di un nuovo capitolo di The Witcher, c’è anche la conferma dell’arrivo di un espansione per Cyberpunk 2077. Sapevamo già che la compagnia avrebbe espanso il proprio recente titolo, ma a mancare all’appello c’erano ancora una marea di informazioni, compresa la data di rilascio della suddetta espansione.

Ora che CD Projekt RED ha svelato molti dei propri piani futuri con un post su Twitter, scopriamo anche il destino di questa espansione per il proprio GDR in prima persona. Cyberpunk 2077, quindi, riceverà la sua espansione non prima del 2023. Al momento mancano ancora tantissime altre informazioni ufficiali, e tolta la finestra di lancio non conosciamo altri dettagli sui contenuti o sulla grandezza di tale espansione.

As it was mentioned in @CDPROJEKTRED_IR financial call moments ago, Cyberpunk 2077's upcoming expansion will arrive in 2023. Please stay tuned for more details coming later this year https://t.co/rq1w6RDTDL — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 14, 2022

All’interno del recente post, inoltre, CD Projekt sottolinea come il team di sviluppo continuerà a dare supporto a Cyberpunk 2077 confermando l’impegno nel migliorare sempre di più un’opera non proprio uscita nel migliore dei modi.