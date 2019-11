Cyberpunk 2077: ufficiale, Luca Ward darà la voce al personaggio di Keanu Reeves

Cyberpunk 2077 potrà contare sulla voce di Luca Ward, storico doppiatore di Keanu Reeves. La conferma arriva da Lucca Comics & Games 2019.

In una lista dei giochi più attesi del prossimo anno figura di certo anche Cyberpunk 2077, il nuovo gioco di CD Projekt RED (già creatori di The Witcher 3 Wild Hunt). Ad oggi, abbiamo scoperto molti dettagli sul titolo, ma ancora non avevamo avuto un assaggio del doppiaggio italiano. Parliamo al passato poiché proprio oggi è stato svelato, precisamente al Lucca Comics & Games Edizione 2019.

Bandai Namco (editore del gioco) e CD Projekt RED hanno proposto ben 25 minuti di gioco nella lingua del Bel Paese. Il dettaglio più importante è che Johnny Silverhand, personaggio interpretato da Keanu Reeves, sarà doppiato da Luca Ward.

Luca Ward è già stato il doppiatore di Keanu Reeves in molteplici film, oltre ad aver prestato la voce a Sam Fisher, il protagonista della serie Splinter Cell di Ubisoft. Negli ultimi mesi erano circolate voci a riguardo, ma non vi era alcuna ufficialità.

Vi ricordiamo infine che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Secondo quanto dichiarato, possiamo aspettarci un supporto post-lancio simile a quanto avvenuto con The Witcher 3 Wild Hunt, ovvero una serie di DLC gratuiti minori (come missioni singole extra e qualche equipaggiamento aggiuntivo) seguiti da espansioni a pagamento. È stato confermato anche che Cyberpunk 2077 potrà contare su una modalità multigiocatore, che sarà però rilasciata più avanti in una data da definire: la priorità, per il D1, è la componente single player. Diteci, quali sono le vostre speranze per il gioco di CD Projekt RED? Siete felici che Luca Ward doppi Johnny Silverhand?