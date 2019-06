Cyberpunk 2077: Luca Ward non doppierà Keanu Reeves

Cyberpunk 2077 potrà contare sul talento di Luca Ward? Per ora pare di no: le precedenti dichiarazioni del doppiatore erano solo un suggerimento.

Ieri sera vi abbiamo segnalato che Luca Ward, tramite il proprio profilo Facebook, aveva velatamente suggerito di essere la voce del personaggio di Cyberpunk 2077 interpretato da Keanu Reeves. Purtroppo, ora è stato svelato che si trattava solo di una speranza del doppiatore stesso, il quale ha pubblicato un nuovo commento con il quale afferma: “Al momento non ne so nulla. Magari fatevi sentire voi. Io ci sono.”

Il precedente messaggio del doppiatore, quindi, non era una conferma ma solo una speranza personale. Cyberpunk 2077, lo sappiamo, sarà doppiato in italiano e di certo Luca Ward saprebbe dare un’ottima interpretazione al personaggio di Keanu Reeves, per ora per non c’è nulla di ufficiale e CD Projekt RED non ha annunciato i doppiatori per il Bel Paese.

I fan di Ward hanno quindi aperto una petizione su change.org (ormai è di prassi, lo sappiamo bene) per fare in modo che CD Projekt RED noti l’interesse del pubblico e decida di affidarsi alle mani (o alle corde vocali, per meglio dire) di Luca Ward.

Per ora non possiamo fare altro se non attendere informazioni dagli sviluppatori o dal distributore italiano. Cyberpunk 2077 uscirà il 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e GOG). A questo indirizzo trovate tutte le edizioni speciali del gioco, con anche i link di prenotazione, nel caso foste già sicuri di quale versione volete prendere.

Cyberpunk 2077 è stato il gioco più visualizzato su YouTube in questi ultimi giorni: diteci, anche per voi è il vero Re dell’E3 2019? Se non lo è, quale gioco vi ha veramente colpito tra quelli presentati all kermesse losangelina?