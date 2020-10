Cyberpunk 2077: ecco la mappa completa di Night City!

In un periodo in cui la next gen prende sempre più spazio a livello comunicativo con l’uscita ormai imminente, l’attenzione del pubblico si è focalizzata principalmente sulle nuove console in arrivo prossimamente. Uno dei titoli più importanti dell’attuale generazione è sicuramente Cyberpunk 2077, opera sviluppata da CD Projekt RED che ha creato scalpore specialmente per i suoi rinvii continui. Ricordiamo infatti che il titolo doveva essere rilasciato inizialmente durante lo scorso aprile per poi essere rimandato a settembre ed infine al 19 novembre, tra l’altro data di uscita di PS5.

In questi giorni il team polacco dietro alla trilogia videoludica di The Witcher è tornato a parlare del proprio nuovo gioco, soffermandosi sulla longevità della quest principale affermando che la storia sarà più breve dell’ultimo capitolo di Geralt. Nonostante questo, l’interesse del pubblico è sempre rimasto a livelli altissimi confermando l’hyper generatosi con il passare del tempo. Una delle cose che più ha affascinato di Cyberpunk 2077 è la sua complessa mappa di gioco che si estende in verticale, portando di conseguenza il giocatore ad ammirare la sua complessità e bellezza. Per coloro che vogliono già studiare la mappa di gioco del titolo in uscita tra poco, abbiamo per voi la mappa di Night City e periferia in tutta la sua complessità.

Mappa Night City

Possiamo quindi notare l’intera estensione della mappa di Cyberpunk 2077 con addirittura punti inediti e trasporti non ancora annunciati fino ad ora. Insomma, nonostante il titolo sia più breve di Witcher 3 e la mappa più piccola rispetto a quest’ultimo, a livello di complessità siamo decisamente su di un altro livello. Comunque sia non ci resta altro che aspettare la fatidica data di uscita per poter trarre le conclusioni finali.

Ricordiamo infine che Cyberpunk 2077 uscirà per PC, PS4 ed Xbox One il prossimo 19 novembre. Non sappiamo ancora una data precisa per le versioni next gen ma tempo fa è arrivata la conferma di un aggiornamento gratuito in arrivo l’anno prossimo per le versioni PS5 e Xbox Series X. Cosa ne pensate di questo titolo? Come vi sembra la mappa di gioco? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata.