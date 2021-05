Cyberpunk 2077: mod aggiunge le ombre next-gen

Cyberpunk 2077 è stato uno dei giochi più discussi dell’anno scorso e della scorsa generazione videoludica. Sfortunatamente la nuova opera di CD Projekt RED non ha saputo soddisfare a pieno le tante attese costruite negli anni precedenti, con il titolo finito che è stato accompagnato da più di qualche magagna. Mentre il team di sviluppo sta continuando ad aggiustare il gioco tramite patch correttive, anche la community dei modder sta dando il proprio contributo per rendere migliore il gioco.

Tra le più recenti mod pubblicate per Cyberpunk 2077 ce n’è una che porta l’ombreggiatura di tutto il titolo ad un livello next-gen. Parliamo della mod chiamata ‘True Next-Gen Shadows’, che si pone come un lavoro che va a migliorare le ombre, la chiarezza dei riflessi e altro ancora. Le modifiche apportare da questa mod non sono enormi, ma risultano essere decisamente evidenti, soprattutto se si va a guardare la composizione d’insieme.

Come al solito, anche questa mod di Cyberpunk 2077 la si può trovare sulla pagine dedicata del sito Nexus Mod, all’interno della quale, oltre a trovare una guida per installare la mod all’interno del gioco, potete trovare una galleria di immagini che mettono in contrapposizione il titolo prima e dopo l’utilizzo di questa mod. Se siete interessati a testare questa mod per aggiungere ombre next-gen al vostro gioco potete trovare tutte le informazioni a questo indirizzo.

Essendo una prerogativa del PC gaming, questa, insieme ad altre mod per Cyberpunk 2077, non sono disponibili per le versioni PlayStation e Xbox del nuovo titolo targato CD Projekt RED. Se possedete nu PC e volete godere di una Night City con ombre migliorate, allora non esitate a testare la mod di cui vi abbiamo appena parlato.