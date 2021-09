Cyberpunk 2077: mod migliora gli effetti atmosferici

C’è un particolare nel gameplay di Cyberpunk 2077 che a prima vista può passare inosservato. Stiamo parlando del meteo, ovvero di quel sistema che controlla e modifica le situazioni relative al clima. Nei giochi open world tutto ciò è gestito quasi a regola d’arte,con la pioggia, la nebbia, le giornate nuvolose e soleggiate che hanno un bilanciamento più o meno adeguato. Questo non avviene invece nel gioco CD Projekt RED, dove in realtà gli effetti atmosferici non sono gestiti alla perfezione, almeno secondo l’autore di questa mod, che cambia completamente il tutto.

Come riportato su Nexus (hub centrale per tutti i creatori di contenuti per i giochi), la mod Weather Probability di Cyberpunk 2077 non fa altro che andare a rimaneggiare le probabilità del meteo. Quello che ha fatto l’autore è stato andare a modificare alcune stringhe di codice, per permettere alla pioggia (normale o acida) di verificarsi più volte rispetto alla versione base. Non solo: il gioco nasconde anche una serie di altri eventi atmosferici, come ad esempio le nubi, tempeste di sabbia, polluzione e nebbia.

Il modder ha dimostrato come le giornate di sole nel codice di base siano la maggioranza. Una scelta che lui (e presumibilmente molti altri giocatori) hanno trovato forse un po’ in conflitto con le atmosfere di Cyberpunk 2077. Quello che ha fatto l’autore dunque è stato semplicemente aumentarle, incrementando così altri effetti atmosferici. Soprattutto quella della pioggia, perché il creatore di questa mod “ama l’atmosfera piovosa di Night City”.

Per poter scaricare questa nuova mod di Cyberpunk 2077 vi invitiamo a raggiungere questo link. La mod è compatibile sono con la versione PC ma non è escluso che se avrà successo CD Projekt RED non decida di cambiare anche lei stessa il sistema di gestione del meteo. Nel mentre, vi ricordiamo che l’aggiornamento del gioco per next gen potrebbe anche slittare più avanti rispetto al 2021, come dichiarato dal team di sviluppo. Per ora, la versione migliore, resta ovviamente quella PC, soprattutto moddata.