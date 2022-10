Al di là di tutte le critiche e i difetti che si possono imputare a CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 resta un videogioco valido e ovviamente molto divertente. Ad aggiungere profondità e nuovi elementi di gioco che rendono il titolo ancora più profondo sono sicuramente le mod, che nel corso degli anni hanno espanso il gioco, anche con elementi collegati a Edgerunners, l’anime ispirato proprio alla produzione polacca. Oggi torna sotto esame una nuova mod del titolo, che però è leggermente diversa rispetto alle precedenti.

Come avete potuto intuire dal titolo, questa mod di Cyberpunk 2077 valorizza le varie etnie presenti nel gioco. Chiamata Cosmopolitan Night City, la mod introduce la lingua nativa di diversi NPC del gioco. In realtà più che di un singolo contenuto, si tratta di una serie di mod che aggiungono diverse lingue, come per esempio la lingua spagnola per Jackie Welles e Judy Alvarez, il francese per Maman Brigitte e Placide, oltre che il polacco per Misty Olszewski, la fidanzata di Jackie che diventerà la “caretaker” di V a inizio della storia.

Anche altri gruppi e clan come i Tyger Claws sono coinvolti in questa mod, con l’organizzazione che ora parla in giapponese. Per i Valentinos, invece, la lingua spagnola. Tutto ovviamente molto interessante, ma ancora più curioso sono ovviamente le motivazioni che hanno portato a queste creazioni. Come riportato dal modder, infatti, l’idea nasce dal rendere Night City ancora più immersiva, e si tratta di una bellissima aggiunta al gioco base. Il tutto è ancora più interessante e geniale grazie a un cyberware che permette di tradurre in automatico i dialoghi.

Potete provare questa serie di mod semplicemente scaricandole da Nexus. Chiaramente potete scegliere se installare solamente qualche lingua oppure tutte insieme. Per far sì che funzioni è necessario disporre del gioco aggiornato almeno alla versione 1.6. Per tutte le altre informazioni in merito all’installazione, vi invitiamo a consultare la guida presente a questo indirizzo.