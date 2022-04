Di Cyberpunk 2077 ne abbiamo oramai parlato in lungo e in largo. E mentre si attendono le prime espansioni che forniranno un’ottima scusa per tornare ad immergersi nella distopia sviluppata da CD Projekt RED, se si possiede un PC abbastanza potente si può tranquillamente provare a rendere l’aspetto grafico del titolo ancora più bello, come nel caso del nuovo showcase di Digital Dreams, che ha deciso di dare un tocco di realismo in più al gioco.

Prima, una piccola premessa: Digital Dreams è un canale YouTube, gestito da un appassionato di PC gaming, che si occupa di creare dei reshade e spingere al massimo dei limiti il suo PC, implementando effetti grafici destinati ad un pubblico con hardware di ultima generazione. Dopo aver provato a trasformare The Witcher 3: Wild Hunt e Red Dead Redemption 2, l’utente dietro il canale ha deciso di provare a rendere la Night City di Cyberpunk 2077 ancora più bella. Come? Grazie ad un reshade del Ray Tracing, con una piccola aggiunta di qualche mod.

Come è possibile vedere dal filmato poco più in basso, Digital Dreams ha installato non solo il reshade del Ray Tracing, ma anche la mod che implementa la metropolitana, aumenta la densità degli NPC e soprattutto il livello di dettaglio degli oggetti più distanti. Il risultato? Letteralmente da brividi, soprattutto considerando la fluidità del gioco, giustificata però anche dalla macchina su cui gira. Potete dare uno sguardo al risultato finale grazie al video che trovate qui sotto.

Se siete interessati anche voi a far girare Cyberpunk 2077 allo stesso livello, potete scaricare il reshade abbonandovi al Patreon di Digital Dreams. Vi ricordiamo però che è necessario un PC decisamente potente: la configurazione dell’utente YouTube è infatti di fascia molto alta, con tanto di scheda video RTX 3090 e CPU Ryzen 9 3900x da 4,5Ghz. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.