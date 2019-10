Cyberpunk 2077: microtransazioni? Una “cattiva idea”

John Mamis ha esposto in un'intervista il suo pensiero sulle microtransazioni, e su come CD Projekt Red ha intenzione di gestirle in Cyberpunk 2077

Si ritorna a parlare di Cyberpunk 2077 e questa volta è John Mamais capo della sede di Cracovia di CD Projekt RED ad aprire bocca sul progetto. Durante l’intervista da parte di Gamespot, Mamais ha trattato il tema delle microtransazioni, dicendo la sua sulla questione e affermando che in Cyberpunk 2077 non verranno inserite, aggiungendo in fine che, secondo la sua visione, siano cattiva idea.

Entrando più nel dettaglio le sue parole sono state: “Penso sia una cattiva idea inserire le microtransazioni dopo aver rilasciato un gioco, anche se generano un maggiore profitto a dirla tutta.” Questo non fa altro che confermare le intenzioni iniziali dello studio di sviluppo per quanto riguarda il loro nuovo titolo. l’idea del team è quella di proporre ai giocatori quanto più contenuto gratuito possibile.

Memais ha fatto intuire inoltre che il supporto post lancio di Cyberpunk 2077 seguirà un modello molto simile a quello adottato per The Witcher 3: Wild Hunt. In quel caso dei piccoli e gratuiti DLC uscirono a ridosso del lancio del gioco mentre le espansioni a pagamento arrivarono dopo qualche tempo. Le parole di Mamis a riguardo sono state le seguenti: “Con The Witcher 3 ha funzionato molto bene [il modello di post lancio]. Non vedo perché non dovremmo replicarlo anche in Cyberpunk 2077. Non ne stiamo ancora parlando, ma sarebbe una cosa intelligente da fare”.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 16 aprile 2020 per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Cosa pensate della filosofia che ha dei contenuti post lancio CD Projekt RED? Apprezzereste delle espansioni molto corpose anche per Cyberpunk 2077? Diteci la vostra.