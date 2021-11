Cyberpunk 2077 non si gioca “gratis” su Xbox, almeno per ora

Dopo la smentita, ora CD Projekt RED ha deciso di svelare i motivi per cui Cyberpunk 2077 non arriverà su Xbox Game Pass, almeno per il momento. E non sono, ovviamente, così misteriosi: il team di sviluppo polacco ha infatti ottimi motivi per non portare il suo nuovo gioco di ruolo d’azione all’interno di un servizio come quello di Microsoft.

Come spiegato da Adam Kicinski, presidente di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 non ha ancora bisogno di Xbox Game Pass. Nonostante tutti i problemi avuti al lancio, i dirigenti del team di sviluppo sono certi che il ciclo di vendite del titolo sia ancora lontano dall’esaurirsi. “Consideriamo ogni opportunità di business, ma questo genere di sottoscrizioni è ottimo in un preciso momento di vita di un prodotto, quindi non troppo presto”, le parole usate da Kicinski per rispondere ad azionisti e investitori che hanno esposto la possibilità di vedere il titolo approdare sul Game Pass della casa di Redmond.

Chiaramente nel prossimo futuro non è escluso che Cyberpunk 2077 non approdi anche su Xbox Game Pass, un po’ come accaduto con The Witcher 3: Wild Hunt. “Dobbiamo bilanciare al meglio i benefici e i costi. Sono decisioni che prendiamo in base ai dati di vendita. Ripeto, è ancora troppo presto per vedere il gioco all’interno di un servizio simile”, ha ribadito Kicinski in conclusione alla spiegazione.

Insomma, inutile girarci intorno: Cyberpunk 2077 non ha ancora finito il suo ciclo di vendite. E CD Projekt RED pensa, con molta probabilità, che l’update next gen e le prossime espansioni riusciranno a spingere nuovamente le vendite e soprattutto a far cambiare la percezione di una fetta di pubblico che ha preso di mira il suo gioco. Sicuramente prima o poi il gioco verrà inserito all’interno del catalogo, ma ad oggi è davvero troppo presto.