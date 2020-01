Cyberpunk 2077: nuovi contenuti verranno mostrati al Taipei Game Show

A febbraio ci saranno i tanto attesi Taipei Game Show nel quale, oltre a mostrare al pubblico giochi in uscita del panorama cinese, saranno presenti anche tantissimi titoli in attesa per il 2020 come Cyberpunk 2077. Inoltre lo stage PlayStation chiamato “You’re a Star” (sei una stella) presenterà tre macro aree dedicate a tre grandi titoli: Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part 2 e Nioh 2. La notizia interessante riguarda però anche il nuovo attesissimo titolo e recentemente rinviato di cinque mesi targato CD Projekt RED.

In questa occasione i ragazzi polacchi mostreranno a un pubblico selezionato (probabilmente parte della stampa internazionale e influencer vari) nuovi e interessanti contenuti mai visti prima. Non è ben chiaro se CD Projekt RED rivelerà anche un trailer nuovo di zecca dedicato al gameplay del titolo, lo scopriremo solo durante il famoso game show.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è atteso per il 17 settembre 2020, il titolo è stato recentemente rinviato e non uscirà più il 16 aprile dello stesso anno. In queste settimane si sono creati tanti polveroni sul titolo e sul team di sviluppo, ad esempio ricordiamo le accuse di crunch da parte dal direttore esecutivo di IGDA. Non possiamo fare altro che aspettare con trepidazione la data di rilascio e vedere cosa mostreranno effettivamente durante i Taipei Game Show, sperando di vedere qualcosa di nuovo e succoso.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4. Vi invitiamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine e di seguire in diretta tutte le notizie relative al titolo e ad altri giochi mostrati al Taipei Game Show. Intanto cosa vi aspettate dal titolo? Lo state aspettando anche voi? Fatecelo sapere come sempre nei commenti sotto la notizia.