Cyberpunk 2077: nuova demo a breve, ecco la data

Cyberpunk 2077 sarà nuovamente mostrato all'EGX di Berlino. Ecco tutti i dettagli sulla data, l'orario e il contenuto della presentazione.

In occasione dell’inizio del PAX West 2019, CD Projekt RED ha presentato al mondo una nuova demo di Cyberpunk 2077, con tanto di intervista agli sviluppatori, dopo una pausa durata circa un anno (la precedente demo risaliva alla Gamescom 2018). Se però tutto questo non vi fosse bastato, potreste essere felici nel sapere che gli sviluppatori hanno in programma di mostrare una nuova demo all’EGX di Berlino.

La data da segnarsi sul calendario è il 2 novembre 2019, dalle 12:00 alle 18:00, ore italiane. In queste sei ore, il Senior Level Designer del gioco, Miles Trost, giocherà e commenterà in diretta una nuova versione di Cyberpunk 2077: tutti i partecipanti dell’EGX potranno assistere all’evento. Ci sarà poi una sessione di domande e risposte durante la quale i giocatori potranno porre i propri quesiti agli sviluppatori. La demo sarà mostrata a porte chiuse, quindi non potremo vederla tramite Twitch o altri siti simili, ma è probabile che varie informazioni emergano nelle ore successive, sopratutto grazie al Q&A.

Si tratta di una nuova occasione per scoprire qualche dettaglio interessante sul gioco. Cyberpunk 2077 è ancora lontano, essendo l’uscita fissata per il 16 aprile 2020, ma le informazioni stanno arrivando in modo regolare. Ad esempio, sappiamo già che è in lavorazione una modalità multigiocatore, che arriverà solo dopo alcuni DLC single player.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Diteci, quanto attendete la nuova opera di CD Projekt RED?