Cyberpunk 2077, nuove immagini rilasciate da Xbox The Official Magazine

Xbox The Official Magazine ha fatto uscire due nuove immagini, molto interessanti, riguardanti il nuovo protagonista V in Cyberpunk 2077.

L’uscita sugli scaffali di Cyberpunk 2077 è ancora lontana, ma gli sviluppatori di CD Projekt RED stanno pian piano svelando sempre più dettagli ed immagini sul loro prossimo gioco, che promette di cambiare le carte in tavola del panorama videoludico attuale, offrendo un’opera completamente open-world dove saranno i giocatori, a prendere le decisioni più difficili che cambieranno completamente il corso degli eventi.

Dopo l’intervista dello story director Marcin Blacha, il quale ai microfoni di Xbox The Official Magazine ha affermato quale livello di libertà sarà concesso al giocatore all’interno di Cyberpunk 2077, è tempo di valutare due nuovi screenshot rilasciati sempre a quest’ultima rivista d’oltremanica.

Nella prima immagine possiamo vedere il nostro protagonista V in sella alla sua Yaiba Kusanagi, la quale promette di essere una delle protagoniste indiscusse del titolo. Si nota un V fermo e con un piede a terra, mentre osserva il piccolo ma grande mondo di Cyberpunk 2077 da sotto un cavalcavia. A destra nell’immagine rilasciata, vediamo una macchina che ha preso fuoco e di cui, sembra non importi a nessuno. Davanti ad essa una sedia di plastica da giardino rossa (si, anche nel 2077 ci saranno le sedie in plastica! ndr.). C’è gente che si rilassa, parla e sta sdraiata mentre sullo sfondo, si legge un cartello con scritto una frase che recita: “Alieni hanno rapito mia moglie e i miei figli, aiutami a festeggiare“.

Diversa invece la seconda immagine la quale, da un tono pacato e tranquillo di una degradata e strana cittadina, arriviamo alla prospettiva in prima persona di V mentre segue una figura non perfettamente riconoscibile. V ha un nanofilo teso e pronto ad essere usato tra le mani, in grado ovviamente di uccidere la sua prossima vittima. Oltre alla loro utilità omicida, i nanofili possono essere anche utilizzati per hackerare dispositivi a distanza, con il protagonista che potrà effettuare delle piccole modifiche su sé stesso, in modo da facilitare i mini-giochi che riguardano proprio l’hacking.

Ricordiamo che l’uscita del titolo è prevista per il 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.