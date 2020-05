Cyberpunk 2077: un video ufficiale mostra dei nuovi contenuti

Cyberpunk 2077, l’attesissimo gioco di ruolo sviluppato da CD Projekt Red, si è appena mostrato in un nuovo video pubblicato direttamente sulla pagina Twitter ufficiale del titolo. In onore del quinto anniversario dell’uscita del film Mad Max Fury Road, la casa di produzione del gioco ha deciso di rivelare una nuova automobile che sarà disponibile in Cyberpunk 2077. L’auto, che è denominata “Reaver”, appare spettacolare nel breve video disponibile in allegato al post; in aggiunta possiamo ammirare una vista a trecentosessanta gradi di una zona desertica in cui probabilmente si svolgerà parte di Cyberpunk 2077.

Il post è stato pubblicato dall’account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 e in poco più di un’ora, il video che mostra il veicolo, ha già superato la soglia delle 150 mila visualizzazioni. Gli sviluppatori del titolo indicano, oltretutto, che l’auto è uno dei veicoli utilizzati dalle gang che saranno presenti nel mondo di gioco di Cyberpunk 2077 e specifica come il motore dovrebbe esprimere una potenza di circa mille cavalli, garantendo ai giocatori un’esperienza sicuramente divertente.

„Reaver” – custom-built Wraith gang vehicle based on Quadra Type-66 car. With its near 1000 horsepower, you will ride eternal, shiny and chrome.

Happy 5th Anniversary #MadMaxFuryRoad pic.twitter.com/9E0gqJKqV5 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) May 15, 2020

La “Reaver” è caratterizzata da delle serigrafie arancioni e turchesi che si legano perfettamente all’estetica della carrozzeria, che vanta delle linee piuttosto esotiche. Chiaramente il mondo di gioco di Cyberpunk 2077 possiede degli elementi in comune con l’universo di Mad Max e questo omaggio alla storica saga cinematografica è certamente azzeccato. Nell’universo di Cyberpunk 2077 la “Reaver” è una versione modificata di una macchina tradizionale, assemblata appositamente dalla gang dei “Wraiths”, uno dei gruppi criminali presenti a “Night City”, la città principale del titolo.

Non ci sono dubbi sul fatto che Cyberpunk 2077 sia uno dei giochi più attesi del 2020, e, da quello che abbiamo potuto vedere sinora, si prospetta un’opera videoludica dalle grandissime potenzialità. Se siete appassionati del titolo vi interesserà sapere che, a breve, sarà disponibile un’edizione limitata di Xbox One X a tema. Infine vi ricordo che il videogioco dovrebbe essere rilasciato il 17 settembre del 2020, ma sicuramente nuove informazioni a riguardo saranno rivelate prima del lancio ufficiale.