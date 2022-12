Nel corso di questa parte finale del 2022 abbiamo scoperto molto su quello che sarà il futuro di CD Projekt RED. La compagnia polacca, reduce da una serie di importanti aggiornamenti per Cyberpunk 2077, ha annunciato di avere grandi piani per i prossimi anni. Oltre a nuovi capitoli per la saga videoludica di The Witcher, sappiamo che il team ha in serbo per noi anche una nuova IP e un sequel del tanto discusso titolo basato sul gioco da tavolo di Cyberpunk.

Ora, grazie a una recente riunione con i propri azionisti, CD Projekt RED ha svelato una serie di dettagli in più su alcuni di quelli che sono i progetti annunciati nei mesi scorsi. Nello specifico, c’è stato un momento in cui il CEO della compagnia Adam Kiciński, ha parlato anche di quello che sarà il sequel di Cyberpunk 2077 (lo potete acquistare su Amazon), sottolineando che prima di poter mettere le mani sul gioco dovrà passare molto tempo.

Nello specifico, Kiciński ha dichiarato che i lavori sul sequel di Cyberpunk 2077 non inizieranno prima dell’anno prossimo. Questo però non significa che inizierà la fase di sviluppo, e come chiarifica il CEO di CD Projekt RED, il team si occuperà prima di fare una serie di ricerche. Solo dopo si potrà iniziare a lavorare a una fase concettuale del progetto e infine arriverà il momento di passare alla pre-produzione del sequel.

È chiaro che ad oggi il sequel di Cyberpunk 2077 sia stato solamente annunciato, ma di concreto non esiste ancora nulla nelle mani di CD Projekt RED. Al momento l’unica cosa che possiamo fare e caricarci di una quantità colossale di pazienza, ma siamo certi che il team polacco sarà in grado di intrattenerci nei prossimi anni con nuovi giochi ed espansioni delle proprie IP di punta.

