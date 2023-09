In linea con la loro tradizione, CD Projekt Red ha rilasciato, pochi giorni prima del lancio, un pacchetto di contenuti bonus per Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Questo pacchetto di contenuti è disponibile gratuitamente per il download su GOG, il negozio digitale di proprietà della compagnia.

Questa raccolta, denominata “Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Goodies Collection”, comprende principalmente materiale grafico correlato al gioco. Al suo interno, gli utenti troveranno una varietà di sfondi in diversi formati, artwork inediti, immagini di gameplay, varie illustrazioni delle copertine del gioco e altro ancora. È da notare che questa collezione include anche materiale relativo a Cyberpunk 2077, il gioco di base, per offrire dei contenuti aggiuntivi a chiunque già possieda il bundle relativo al gioco base.

Per ottenere la “Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Goodies Collection”, è sufficiente visitare questo link. Tenete però a mente che è necessario disporre di un account valido, e senza restrizioni, su GOG per poter effettuare il download.

Venendo ora a Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la prima, e unica, espansione del gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S il prossimo 26 settembre 2023. Non sono incluse, quindi, le console della precedente generazione.

Inoltre, con l’arrivo di Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 riceverà l’aggiornamento 2.0, il quale introdurrà tutta una serie di migliorie, e di novità, che porteranno l’esperienza offerta, dall’opera di CD Projekt RED, ad avvicinarsi sempre di più a quella originariamente concepita dagli sviluppatori.

L’aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 sarà disponibile qualche giorno prima dell’uscita di Phantom Liberty e sarà gratuito per tutti i possessori del gioco. Si potrà, ovviamente, decidere di non aggiornare il gioco (ma perché farlo?) ma Phantom Libery richiederà, per essere installato e avviato, di disporre della versione 2.0 del gioco.