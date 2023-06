L’atteso DLC di Cyberpunk 2077, intitolato Phantom Liberty, ha appena ricevuto un nuovo trailer all’evento Xbox Games Showcase, con il migliore sguardo alla trama che abbiamo visto fino a ora, oltre a una data d’uscita ufficiale, fissata per il 26 settembre. Abbiamo persino avuto più informazioni riguardo al nuovo gameplay che possiamo aspettarci nell’espansione e, naturalmente, un altro sguardo al personaggio interpretato da Idris Elba, Solomon Reed.

Phantom Liberty concluderà la storia di Cyberpunk 2077, essendo la prima e unica espansione narrativa. Dopo di essa, gli sviluppatori si dedicheranno a un vero e proprio sequel, chiudendo il libro su 2077 e il suo ciclo di vita caotico ma alla fine di successo.

Phantom Liberty manterrà l’esclusività alle console di attuale generazione, con CD Projekt Red che ha interrotto il supporto alle versioni per PS4 e Xbox One del gioco l’anno scorso. Ciò nonostante il fatto che Cyberpunk 2077 non sia stato nemmeno lanciato su PS5 e Xbox Series X/S, ottenendo un upgrade per questa piattaforma solo a febbraio 2022, ben oltre un anno dopo il suo rilascio iniziale. Ora, chiunque voglia concludere la sua esperienza a Night City dovrà giocare su hardware di attuale generazione o su PC, altrimenti sarà completamente escluso.

Non sorprende molto che CDPR abbandoni le vecchie console, poiché è chiaro che si stanno concentrando sul futuro della serie, non sul passato. Sappiamo già che il sequel, Project Orion, inizierà le prime fasi di sviluppo l’anno prossimo, poiché gli sviluppatori sono soddisfatti dello stato del gioco dopo il suo disastroso lancio. Per ora, dovremo aspettare e vedere se Phantom Liberty riuscirà a concludere degnamente Cyberpunk 2077, dato che certamente avrà il difficile compito di seguire gli ultimi aggiornamenti e persino l’anime Edgerunners.