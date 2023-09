Secondo, Filip Pierściński (programmatore principale di CD Projekt Red), l’atteso aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 potrebbe creare problemi di riscaldamento per le configurazioni non particolarmente prestanti. L’avvertimento è stato lanciato in vista del rilascio imminente dell’aggiornamento 2.0 e dell’espansione Phantom Liberty (qua i requisiti), entrambi destinati a portare significativi miglioramenti al gioco.

Before release CP2077 2.0 and PL please check conditions of your cooling systems in PC. We use all what you have, so workload on CPU 90% on 8 core is expected. To save your time please run Cinebench or similar and check stability of your systems https://t.co/TWOAkP0ONu

— Filip Pierściński (@FilipPierciski) September 11, 2023