Nonostante il suo lancio a dir poco travagliato, è indubbio che Cyberpunk 2077 sia uno dei videogiochi che ha maggiormente impattato l’industria videoludica negli ultimi anni. Ciò spiega l’enorme attesa e hype che si sono generati all’annuncio del DLC Phantom Liberty, che uscirà ufficialmente — e finalmente — oggi, 26 settembre.

Se ancora non avete acquistato il DLC siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi forniremo una lista con gli store in cui trovarlo al miglior prezzo, oltre che qualche trucchetto per risparmiare nel caso in cui le scorte siano esaurite (eventualità molto probabile vista l’altissima richiesta). Ovviamente, vi invitiamo anche ad andare a leggere la nostra recensione di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, così da farvi un’idea di ciò che potete aspettarvi.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, chi dovrebbe acquistarlo?

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è, ovviamente, rivolto principalmente a chi ha giocato e amato l’action RPG di CD Projekt RED. Come saprete, infatti, per scaricare il DLC è necessario possedere una copia del gioco principale, dato che ne espande i contenuti. Inoltre, l’espansione è disponibile solo per console next-gen, quindi PC, PS5 e Xbox Series X|S, per cui se vi siete immersi per le strade di Night City su PS4 o Xbox One non potrete accedere a Phantom Liberty.

Nel caso in cui, però, non ci abbiate mai giocato e siate in possesso di una delle piattaforme compatibili, sarete felici di sapere che sono disponibili anche dei bundle che includono sia Cyberpunk 2077 che il DLC (anche in questo caso vi lasciamo i link ai vari store di seguito). In questo modo avrete la certezza di star giocando alla miglior versione possibile dell’opera, senza i problemi e bug che l’avevano afflitta nei mesi successivi al lancio.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, dove acquistarlo al miglior prezzo

Phantom Liberty

Cybperpunk 2077 + Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, come acquistarlo con le card PlayStation/Xbox

Se siete in possesso di una PlayStation 5 o di una Xbox Series X|S, sarete felici di sapere che avete un’altra alternativa per acquistare Phantom Liberty risparmiando qualche euro. Ciò è possibile grazie alle card per PlayStation e Xbox Store che, esattamente come i codici per i giochi, si possono trovare su vari store a prezzi convenienti. Dato che il prezzo di listino del DLC è 29,99€, vi basterà acquistare una card dal valore di 30,00€ per riscattarlo direttamente nello store della vostra piattaforma.

PlayStation Card

Xbox Store Card

Instant Gaming (30,00€) | 27,99€

Eneba (30,00€) | 28,67€

Ciò detto, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!