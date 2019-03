Cyberpunk 2077 potrebbe essere cross-gen

Cyberpunk 2077 è in pieno sviluppo e potrebbe addirittura arriva su PS5 e sulla prossima Xbox. Il 2018 è stato un anno di grandi investimenti per il team!

Cyberpunk 2077 è attualmente in sviluppo per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco è in lavorazione da tempo e ancora non si conosce una data di uscita: molti si sono spesso chiesti se fosse possibile che l’obbiettivo di CD Projekt RED fosse di trasformarlo in un gioco cross-gen. Ora, tramite i risultati finanziari dell’anno fiscale 2018, scopriamo che potrebbe veramente accadere.

Adam Kiciński di CD Projekt RED ha affermato: “Se c’è una possibilità di rilasciare Cyberpunk per un’altra generazione, vorremmo coglierla.” Inoltre, è stato confermato che il gioco è in uno stato avanzato di sviluppo e quindi non sarà influenzato da attuali trend videoludici.

C’è stato modo di parlare anche del successivo gioco di CD Projekt RED: un piccolo team è già al lavoro sul progetto che pare essere qualcosa di completamente nuovo. L’obbiettivo è di andare oltre le aspettative dei giocatori e dare loro un gioco di qualità elevatissima.

Sempre tramite i risultati finanziari, abbiamo potuto scoprire che il 2018 è stato un anno segnato da minori guadagni, rispetto al 2017. Non temete, la compagnia non è in rosso, ma il 2018 è stato un anno di sviluppo molto intenso e i costi sono aumentati. In dollari, si è passati da 52.8 milioni del 2017 a 28.6 milioni del 2018.

I dati rivelano che Cyberpunk 2077 è il più grande investimento della società polacca. Come già sapevamo, inoltre, CD Projekt RED si è posta l’obbiettivo di creare, entro il 2021, quattro team interni, due dedicati a grandi progetti e due a titoli minori: ogni studio interno, quindi, lavorerebbe a un progetto indipendente.

Le cifre inoltre ci portano a pensare che Cyberpunk 2077, pur essendo molto avanti con lo sviluppo, non è ancora pronto per l’uscita: pare sempre meno probabile che il titolo sia pubblicato entro l’anno. Il team polacco sarà presente all’E3 2019, quindi potremo scoprire se è veramente così fra pochi mesi.