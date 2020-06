Cyberpunk 2077: pre-order a prezzo bassissimo, include i The Witcher

Cyberpunk 2077 rimane uno dei videogicohi più attesi dell’anno, nonostante la prossima grande opera di CD Projekt RED sia stata recentemente rimandata per la seconda volta. Una grande fetta degli appassionati ha accolto in modo positivo il posticipo, sperando di avere tra le mani un gioco il più rifinito e completo possibile fin dal suo day one. Di recente, la piattaforma GOG sta proponendo ai giocatori un pre-order molto allettante non solo per coloro interessati al GDR Cyberpunk, ma anche alle passate produzioni del team di sviluppo polacco.

Visitando GOG sarà possibile imbattersi in questa particolare offerta che propone innanzitutto la possibilità di prenotare la propria copia digitale dell’attesissimo Cyberpunk 2077 nella versione Ultimate RED Collection. Questo bundle particolare, includerà ovviamente il prossimo lavoro sviluppato da CD Projekt RED, insieme a tutti i capitoli pubblicati della saga videoludica di The Witcher; giochi principali e spin off compresi.

La Ultimate RED Collection è acquistabile al prezzo di 87,77 Euro, e comprende ben cinque giochi più il preordine di Cyberpunk 2077. Tra i titoli facenti parte della saga di The Witcher presenti all’interno della collection si trovano: The Witcher, The Witcher 2 Assasins of Kings, The Witcher 3 Wild Huint, The Witcher Adenture Game e Thronebreaker The Witcher Tales. Un’offerta di sicuro più che interessante, soprattutto se si pensa al basso prezzo con cui viene venduto il tutto.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è atteso per il prossimo 19 novembre per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Se siete interessati a guardare le ultime novità riguardanti il GDR cyberpunk non vi resta che attendere questa sera, quando alle 18:00 andrà in onda l’evento Night City Wire dedicato al prossimo grande titolo CD Projekt RED. Cosa ne pensate di questa appetibile nuova offerta proposta da GOG? Preordinerete Cyberpunk 2077 con il bundle Ultimateb RED Collection?