Cyberpunk 2077 su PS5? Deve essere PlayStation a fare la prima mossa secondo CD Projekt

Cyberpunk 2077, la nuova opera ludica attualmente in sviluppo da CD Projekt RED, è in arrivo il 17 di settembre. In questi giorni la software house è tornata a parlare delle versioni per PS5 e Xbox Series X spiegando nel dettaglio quando verrà rilasciato l’aggiornamento che permetterà di sfruttare a dovere le caratteristiche delle due macchine che arriveranno alla fine dell’anno.

A parlarne di questo argomento è stato Michael Nowakowski di CD Projekt RED, il quale ha comunicato sul portale VideogamesChronicle che le versioni di Cyberpunk 2077 sviluppate per la prossima next-gen non saranno disponibili al lancio. Ciò non significa che al lancio il gioco non sarà in alcun modo compatibile per PS5 e Xbox Series X, dato che entrambe sfrutteranno la funzione di retrocompatibilità.

In seguito lo sviluppatore ha dichiarato che: “Una patch sarà disponibile per chiunque acquisterà la versione Xbox One e sarà completamente gratuita. Non possiamo però darci a dichiarazioni per quanto riguarda la concorrenza prima che annuncino i loro piani in merito alla questione. Non ci sono annunci ufficiali sull’argomento da parte di PlayStation e, di conseguenza, non possiamo confermare o smentire. Spetta a PlayStation fare il primo passo e purtroppo non possiamo precederli.”

Un altro dettaglio interessate riguarda poi la massiccia quantità di preorder della versione PC, che in questi giorni ha superato il numero di copie prefissato dal team, sorpassando perfino i numeri delle copie retail per le versioni console. Al momento non ce modo di indicare la quantità delle copie prenotate di Cyberpunk 2077 per la versione PC, ma possiamo immaginare che le cifre ottenute includano tutti i client che lo accoglieranno al lancio, come: Steam, GOG ed Epic Game Store.

Inoltre sapevate che i DLC verranno annunciati prima del lancio ufficiale con una struttura simile a quella di The Witcher 3? Come sempre vi consigliamo di rimanere sintonizzati sul nostro sito per tutte le novità a riguardo di Cyberpunk 2077.