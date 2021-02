Cyberpunk 2077: pubblicata un’enorme mod per il mixaggio audio del gioco

Come tutti quanti sicuramente saprete, il lancio di Cyberpunk 2077 è stato tutt’altro che indolore. La nuova e attesissima creatura targata CD Projekt Red, infatti, pur totalizzando numeri da capogiro in termini di copie vendute, ha mostrato il fianco a innumerevoli problematiche di fondo che hanno colpito le varie versioni dell’opera, al punto tale che i tanto attesi aggiornamenti pensati per sfruttare al massimo le potenzialità d’Xbox Series X/S e PlayStation 5 sono stati posticipati per permettere al team di poter lavorare con maggior calma ai problemi più incombenti che stanno tutt’ora martoriando la produzione.

Come evidenziato dagli stessi videogiocatori, i difetti sono innumerevoli, tra bug e glitch a non finire, feature mancanti e prestazioni particolarmente deficitarie su PlayStation 4 e Xbox One, lì dove il gioco, al Day One, si trovava in uno stato al limite dell’ingiocabile. Sembra successo solo ieri, ma in realtà sono già passati quasi due mesi da quanto Cyberpunk 2077 è giunto sugli scaffali dei negozi, e il team sembra stia lavorando alacremente per poter risolvere le innumerevoli problematiche riscontrate, il tutto tradottosi in un susseguirsi di patch – alcune già arrivate e altre pronte a fare la loro apparizione nei prossimi mesi – che il pubblico sta attendendo con una certa impazienza.

A quanto pare, però, anche gli stessi fan si sono messi al lavoro per migliorare la situazione in cui versa Cyberpunk 2077, quantomeno su PC, lì dove i giocatori più capaci possono cimentarsi nella creazioni di mod d’ogni forma e dimensione. Ebbene, giusto recentemente il modder Floyd Nexus ha rilasciato una nuova mod – che potete scaricare cliccando su questo link – dal peso di ben 11GB e intitolata Cyberpunk 2077 Audio Overhaul. Come intuibile dal nome, la mod è interamente incentrata sul comparto audio del gioco e, più nello specifico, sul mixaggio dei volumi, con oltre 800 file audio ritoccate per l’occasione.

Andando più nello specifico, la mod punta a sistemare i file audio del gioco in modo da diversificarli maggiormente, in particolar modo in quelle fasi dove le voci dei personaggi potrebbero venir coperte da altri rumori, quali esplosioni e musiche. In tal senso, Floyd ha fatto sapere che le fasi su cui sono state poste maggiori attenzioni sono stati i club e le sparatorie, mentre molte canzoni di sottofondo sono state rese meno rumorose affinché i dialoghi fossero più chiari e di facile comprensione, cambiamenti che sicuramente potranno fare la gioia di numerosissimi fan di Cyberpunk 2077.