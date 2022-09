Dopo anni dalla sua uscita e una enorme sfilza di patch che hanno messo toppe su tutti i problemi emersi al suo lancio, Cyberpunk 2077 ha finalmente raggiunto una sua maturità. Nel frattempo, come accade per molti altri open world, anche il titolo di CD Projekt Red è stato inondato da mod di ogni genere. L’ultimo di questi contenuti ha come focus centrale l’appartamento di V.

L’ambientazione, infatti, nei piani iniziali degli sviluppatori doveva essere una sorta di microsocietà indipendente e liberamente esplorabile. Tuttavia, nella versione finale di Cyberpunk 2077 i giocatori hanno scoperto che l’area è stata pesantemente ridimensionata e c’è ben poco da esplorare. Grazie a una nuova mod condivisa su Nexus, però, possiamo ripristinare parte di ciò che è stato lasciato dagli sviluppatori. La Lower Market Reward mod creata da anygoodname, infatti, è in grado di aprire un’area completamente nuova all’interno del Megabuilding H10 aggiunge anche nuove missioni nell’area.

All’interno del Lower Market, infatti, potremo sbloccare una nuova missione per ogni perk ottenuto al passaggio di livello. Ciò vuol dire che avremo un totale di 96 nuovi incarichi da svolgere in Cyberpunk 2077. La mod, inoltre, aggiunge una spiegazione all’iniziale impossibilità di accedere al Megabuilding. Infatti, sarà necessario riparare un ascensore ma i proprietari non avranno il budget per farlo. Al termine dei lavori, dunque, potremo esplorare liberamente l’area.

La mod, con oltre 500 mila download nell’arco di pochi giorni, ha da subito riscosso un discreto successo tra i fan, ricevendo anche molti feedback positivi. In attesa dei prossimi contenuti ufficiali, è sicuramente un ottimo contenuto da provare per Cyberpunk 2077. Infine, gli sviluppatori hanno confermato che, tra pochissimi giorni, riceveremo qualche informazione aggiuntiva sul prossimo DLC per il titolo di CD Projekt Red. Il contenuto, atteso nel corso del 2023, potrebbe infatti essere rilasciato addirittura in anticipo rispetto alle previsioni originali.