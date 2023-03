Ricordate The Witcher 3 HD Reworked Project? Era un pacchetto che migliorava di molto l’impatto visivo del gioco, talmente tanto conosciuto che CD Projekt RED decise di implementarlo nell’aggiornamento PC e Next-Gen di The Witcher 3 Wild Hunt uscito a fine dell’anno scorso. Proprio in questi giorni, “HalkHogan” ha rilasciato qualcosa di molto simile per Cyberpunk 2077 (che potete acquistare a un prezzo più basso su Instant Gaming).

Il pacchetto Cyberpunk 2077 HD Reworked Project è un pacchetto che rivoluziona le texture, portandole in alta risoluzione, soprattutto quelle che riguardano infrastrutture esterne (strade, vegetazione e quant’altro). Per esempio, le Badlands è come se fossero state completamente rifatte da quanto migliorando con questa MOD. Quindi, non avremo contenuti aggiuntivi (non aspettatevi lo sblocco della tanto chiacchierata metropolitana), ma almeno avrete dinanzi un gioco ancora più bello dal punto di vista grafico, nonostante già ora sia davvero bellissimo con il ray tracing.

Siccome questo pacchetto, una volta installato, appesantisce non di poco la VRAM della scheda video, Halk Hogan PL ha deciso di pubblicare due pacchetti diversi, uno dedicato per piattaforme performanti e che supportano Quad HD e Ultra HD e uno prevalentemente indicato per chi non ha un PC tecnicamente all’avanguardia e che offre opzioni più bilanciate. Quindi, a prescindere dal PC che avete, dovreste riuscire a provarlo senza grosse problematiche.

Se volete saperne di più, qua sotto potete trovare un trailer che mostra i miglioramenti del pacchetto. Valutate di installarlo, perché il lavoro svolto è eccezionale. Di seguito vi lasciamo anche il link a Nexus Mods dove scaricarlo.

Link per scaricare il pacchetto per Cyberpunk 2077: le istruzioni sono molto semplici e non richiedono particolari competente. Buon divertimento!

