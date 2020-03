Cyberpunk 2077: supporto a Geforce Now con Ray Tracing confermato

Durante la serata di ieri, tramite un tweet, NVIDIA ha confermato che Cyberpunk 2077 farà parte del servizio GeForce Now. I possessori di schede video della serie GeForce RTX 20** potranno abilitare la tecnologia del Ray Tracing in tempo reale per godersi al massimo dettaglio il titolo di CD Projekt RED.

Da come potete ben notare, le immagini presenti nel tweet qui sotto illustrano alcune inquadrature con Ray-Tracing attivo, da queste possiamo anche assodare quanto il miglioramento della qualità grafica generale sarà marcato sulla prossima generazione di console rispetto a quella attuale.



…. …. ….

UPDATE SUCCESSFUL

File fetched: cp77-RTX-ON.exe Cyberpunk 2077 will be arriving on GeForce NOW, stunning real-time ray tracing included. #RTXON pic.twitter.com/O5ERGn4mO2 — NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) March 9, 2020

Ricordiamo che per abilitare il supporto RTX bisognerà possedere un abbonamento “Fondatore” su GeForce Now. I giocatori che acquisteranno il titolo su Xbox One, riceveranno una copia gratuita sulla prossima console di casa Microsoft, senza alcuna necessità di riacquistare il titolo nuovamente. Per quanto riguarda Sony, non abbiamo ancora informazioni ufficiali sulle politiche di Smart Delivery per PS4 e la futura PlayStation 5.

Il titolo AAA di CD Projekt RED è atteso per l’uscita il 27 settembre prossimo su PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Google Stadia e ovviamente su PC via Steam.

Dopo il capolavoro di The Witcher 3, CD Projekt RED è pronta a stupirci nuovamente con un gioco action-adventure in prima persona ambientato questa volta in un contesto urbanizzato e fantascientifico. Il mondo ha raggiunto livelli tecnologici altissimi, la popolazione è divisa in classi sociali ed è governata da delle mega-corporazioni che detengono il controllo su tutto e tutti. Insomma, il prossimo 27 settembre saremo proiettati dentro un’avventura da romanzo distopico.

Qual è la vostra opinione in merito a Cyberpunk 2077 e del servizio offerto su GeForce Now con supporto al Ray Tracing in tempo reale? Scrivetelo come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti e ricordatevi di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.