Cyberpunk 2077 è stato ricreato in modo incredibile su Dreams

La voglia dei giocatori di giocare a Cyberpunk 2077 è sempre più alta, soprattutto ora che CD Projekt RED ha annunciato che il loro prossimo attesissimo titolo è stato ufficialmente rimandato. Anche se alcuni appassionati hanno preso con filosofia la notizia, confidando in un gioco più rifinito al lancio, molti altri non hanno ancora digerito il tutto. Tuttavia, la febbre per il Cyberpunk è ancora molto alta e a testimoniarlo sono due nuove esperienze create e poi pubblicate all’interno dell’esclusiva PlayStation Dreams.

La prima di queste è stata ideata, creata e in fine condivisa su Reddit dall’utente “Detricklez”. Il ragazzo ha ricreato in un breve video dove vengono mostrati un personaggio e un ambiente, entrambi altamente dettagliati e ispirati a Cyberpunk 2077. Sia il personaggio che l’ambiente hanno una qualità incredibile, a testimonianza di quanto sia portentoso Dreams, e di come possa rendere realtà ogni tipo di fantasia scaturita dalle menti dei giocatori/creatori.

La seconda esperienza è fondamentalmente un demake di Cyberpunk 2077, creato e pubblicato sul proprio canale Youtube dall’utente “Bearly regal” e che potete vedere a questo link. Questo demake mostra come sarebbe apparso il nuovo titolo di CD Projekt RED se fosse uscito sulla prima PlayStation. Un mix di sezioni all’interno in prima persona e di parti esplorative della città con visuale dall’alto in pieno stile primi GTA.

Per toccare con mano il vero Cyberpunk 2077 ci sarà da aspettare ancora parecchio purtroppo, ma queste due esperienze ricreate dai fan tramite il motore di creazione di Dreams possono sicuramente alleviare il dolore, per il momento. Cosa pensate di queste due nuove creazioni a tema Cyberpunk 2077 nate su Dreams?