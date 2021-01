Cyberpunk 2077 risorgerà come No Man’s Sky, svelati i piani futuri

Cyberpunk 2077, opera firmata CD Projekt RED uscita il dicembre scorso, è finita sulla bocca di tutti più per il suo sviluppo che per il progetto in sé. Il gioco risulta essere un vero e proprio capolavoro se giocato con i mezzi giusti, questo ha fatto infuriare non poco critica e pubblico che lo ha stroncato con centinaia di recensioni negative portando l’azienda polacca a fare mea culpa ed a promettere aggiornamenti costanti. In questi giorni però, uno sviluppatore ha voluto rivelare segreti e piani per il futuro, raccontando anche la situazione all’interno della società.

Innanzitutto lo sviluppatore, che ha voluto tenersi anonimo, ha dichiarato che Cyberpunk 2077 avrà un piano di rilancio molto simile al No Man’s Sky di Hello Games, con patch ed aggiornamenti continui che cambieranno drasticamente il titolo nel corso dei prossimi anni. “CD Projekt RED si è fatta male da sola per compiacere gli azionisti ed ora vuole rimettere le cose a posto con un piano stile No Man’s Sky, le grosse patch verranno lanciate a marzo e non a gennaio come avevano promessi nelle settimane scorse”. Lo studio inoltre starebbe subendo una forte ristrutturazione all’interno e molte figure di grosso calibro stanno pensando di abbandonare la società.

Nella giornata odierna ci dovrebbe essere un incontro con i dirigenti giapponesi di Sony, delusi da come è uscito il gioco e furiosi sulla questione dei rimborsi. Lo sviluppatore ha voluto parlare anche della spinosa lavorazione stessa del gioco durante gli anni e di come, ad esempio, una quest sia stata riscritta ben dieci volte perché ad un dirigente non piaceva, poi successivamente rimossa. O di come tutte le porte “bloccate” potevano essere aperte e saccheggiate, oltretutto si parla di ben 50.000 linee di dialogo ed interi ambienti visitabili rimosse in fase di lavorazione.

Da quello che si evince da queste dichiarazioni, che vanno comunque prese con le pinze dato che pur essendo molto attendibile lascia su di sé qualche ombra di dubbio, tutti i contenuti rimossi verranno rimaneggiati nel famoso aggiornamento next gen in arrivo plausibilmente a metà di questo 2021 che si è appena aperto. Speriamo che la visione di Cyberpunk 2077 originale possa arrivarci così come fu programmata e che questa storia possa concludersi al meglio, visto e considerando che il titolo risulta essere uno dei capolavori di questa e della prossima generazione.

