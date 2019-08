Cyberpunk 2077: ecco tutti i nuovi screenshot dalla Gamescom 2019

Cyberpunk 2077 è stato uno dei molti protagonisti della Gamescom 2019: non abbiamo ottenuto un trailer, ma nel frattempo abbiamo molte immagini.

La Gamescom 2019 ha potuto contare su tanti invitati speciali: il meglio dell’industria videoludica era presente e, come vi abbiamo raccontato nelle nostre anteprime, sono molti i titoli da attendere per la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Tra questi figura anche Cyberpunk 2077, nuovo gioco di CD Projekt RED. Il team polacco è famoso in quanto creatore di The Witcher 3 Wild Hunt (che sta per uscire su Nintendo Switch) e ha già dimostrato di saper creare dei GDR di alta qualità.

Durante la fiera di Colonia abbiamo avuto occasione di osservare ancora una volta il gioco in azione, dopo la presentazione dell’E3 2019. Nella nostra nuova anteprima abbiamo sottolineato alcuni dubbi, sopratutto legati alle meccaniche di shooting, come avete potuto leggere. Indipendentemente da tutto, c’è un dettaglio per il quale essere tristi: ancora una volta non è stato condiviso un nuovo trailer di gameplay. Fortunatamente, però, sono state condivise nuove immagini del gioco.

In queste immagini possiamo vedere sia scene d’azione, con tanto di interfaccia come la mini-mappa, ma anche sezioni più esplorative e di dialogo. L’ambiente svelato da queste immagini è quello più povero della città, come ad esempio il quartiere Pacifica.

Gli sviluppatori hanno però spiegato che Night City potrà contare su molti distretti, ognuno dotato di uno stile e una serie di regole differenti, come vi aveva spiegato nel nostro articolo dedicato.

Le immagini forse non sono sufficienti per soddisfare la curiosità dei giocatori, ma ben presto potremo vedere il nuovo trailer: CD Projekt RED ha infatti svelato che mostrerà in diretta streaming Cyberpunk 2077 il 30 agosto, ovvero fra pochi giorni. Nel frattempo, potete anche leggere cosa ci hanno raccontato i membri di CD Projekt RED in un’intervista.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e, come è stato annunciato durante l’ultimo Stadia Connect, anche su Google Stadia, la piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View. Diteci, cosa ne pensate del gioco? Qualche screenshot finirà ad adornare lo sfondo dei vostri computer?